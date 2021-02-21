توزيع إصابات كورونا.. انخفاض في الحالات وارتفاع معدلات الشفاء

عنصران طبيان يعدان نتائج تحاليل الكشف عن فيروس «كورونا» في البيضاء، (أرشيفية: مركز الرصد البيضاء)

شهدت البلاد ارتفاعا ملحوظا في حالات الشفاء من فيروس كورونا بعدما تم تسجيل 1052 حالة شفاء أمس، وفق ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم، كما تم تسجيل 472 إصابة و26 حالة وفاة.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه تسلم أمس 2485 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 2013 عينة، فيما تأكدت إصابة 472 حالة منها 317 جديدة و155 مخالطة.

وتوزعت الإصابات على كل من طرابلس بـ124 حالة جديدة و59 مخالطة، وبنغازي عشر حالات جديدة، ومصراتة ثماني حالات جديدة و78 مخالطة،والرجبان وصبراتة والسواني بن آدم والقلعة وقصر بن غشير وتراغن ويفرن ومسلاتة وترهونة حالة جديدة لكل منها، والزاوية المركز خمس حالات جديدة وأربع حالات مخالطة، والقره بوللي 11 حالة جديدة، وزليتن 13 حالة جديدة، والخمس تسع حالات جديدة.

تسجيل 1052 حالة شفاء من فيروس كورونا في ليبيا خلال 24 ساعة

كما سجل قصر الأخيار حالتين جديدتين، وغدامس تسع حالات جديدة، والمنشية الجميل ثلاث حالات جديدة، وسوق الخميس حالتين مخالطتين، والسائح ثلاث حالات جديدة، والعجيلات ثماني حالات جديدة، وأسبيعة أربع حالات جديدة وبني وليد 30 حالة جديدة، وسبها 31 حالة جديدة وثلاث مخالطة، والشاطئ حالتين جديدتين.

وسجلت أم الأرانب وسرت حالة مخالطة لكل منهما، والزاوية الغرب ثماني حالات جديدة، والعزيزية ثلاث حالات جديدة، وجنزور ثماني حالات جديدة، والرياينة ثلاث حالات جديدة، وتازربو أربع حالات جديدة وسبع مخالطة، والكفرة أربع حالات جديدة، والجفرة أربع حالات جديدة، وزلطن حالتين جديدتين.

فيما توزعت حالات الشفاء على كل من طرابلس بـ870 حالة، وخمس حالات في الخمس، و30 حالة في زوارة، و20 حالة في الزاوية الغرب، وأربع حالات في خليج السدرة، و74 حالة في مصراتة، وأربع حالات في درج، وحالة في الكفرة، و15 حالة في قصربن غشير، و29 حالة في الزاوية المركز.

بينما توزعت حالات الوفاة على كل من طرابلس بـ11 حالة، وحالتين في صبراتة وحالتين في الزاوية الغرب، وفي درنة وبني وليد ومصراتة وسواني بن آدم والقره بوللي وباطن الجبل وقصر بن غشير والزاوية المركز وزليتن، تم تسجيل حالة وفاة واحدة لكل منها، كما تم تسجيل حالتي وفاة في سبها.

وبذلك يرتفع عدد إصابات كورونا في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 129 ألفا و797 حالة، بينها 12 ألفا و326 حالة نشطة، و2114 وفاة، بينما تعافى 115 ألفا و357 حالة.