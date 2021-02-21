أول لقاء بين المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة المختارين يناقش عقد جلسة «النواب» في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 فبراير 2021, 12:53 مساء
المنفي والكوني واللافي ودبيبة في أول اجتماع بينهم منذ اختيارهم من الملتقى السياسي الليبي، 21 فبراير 2021.

التقى رئيس المجلس الرئاسي المختار من الملتقى السياسي الليبي محمد المنفي برفقة عضوي المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني مع رئيس الحكومة المختارة عبدالحميد دبيبة لأول مرة صباح اليوم الأحد في العاصمة طرابلس، وناقشوا مع أعضاء لجنة «5+5» العسكرية إمكانية عقد جلسة مجلس النواب المقبلة في مدينة سرت.

كما ناقش رئيس وعضوا المجلس الرئاسي مع دبيبة «آخر ما توصلت إليه المشاورات بشأن تشكيل الحكومة ومساعي رئيس الحكومة لنيل ثقة حكومته من مجلس النواب الليبي المزمع عقدها في الأيام المقبلة، حتى تباشر الحكومة أعمالها»، حسبما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي.

المنفي والكوني واللافي ودبيبة في اجتماعهم مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، 21 فبراير 2021.
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