أحوال الطقس اليوم: أجواء غائمة ودرجات حرارة تميل للاعتدال على مناطق الغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 فبراير 2021, 11:03 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء غائمة ودرجات الحرارة تميل للاعتدال نهاراً على مناطق الغرب، وتنشط الرياح من حين لآخر خاصة على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن درجات الحرارة ستتراوح بين 17 و28 درجة مئوية على أنحاء البلاد.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:-
• الطقس: غائم إلى قليل السحب.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، خاصة على المناطق الساحلية، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة يوم الغد.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (18- 24) مْ، وتسجل انخفاضا غدا على المرتفعات ومناطق الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة:
• الطقس: قليل الغيوم، تتكاثر السحب على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مساء اليوم ويوم الغد، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، واحتمال ظهور ضباب خفيف على مناطق الجبل في الصباح الباكر. 

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على الساحل.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17-22) مْ ، ولا تتجاوز(15) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غات – غدامس - الحمادة:
• الطقس: قليل السحب.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة إلى نشطة يوم الغد على غدامس والحمادة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21- 26) مْ.

الكفرة - السرير- تازربو:
• الطقس: صافي إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (20-23) مْ.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس السابق لـ«الشاباك» يتخوف من «زوال إسرائيل» خلال 40 عاما
دولى
تطعيم سكان أكثر من مئة دولة في العالم بـ200 مليون جرعة من اللقاحات ضد «كورونا»
دولى
روسيا تعلن رصد أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور «إتش5 إن8»
دولى
عكس التيار: العوائق أمام الانتخابات وخارطة الطريق إليها
فيديو
كيم كارداشيان تطلب الطلاق رسميا
ثقافة وفن
شركة «أوبر» تخسر قضية تصنيف سائقيها في بريطانيا
اقتصاد
المدرعة اليابانية أوساكا تحرز لقب أستراليا للتنس على حساب الأميركية جنيفر
رياضة عالمية
مياه «حمراء» تغمر شوارع مدينة بيكالونغان بإندونيسيا
دولى
ثروة من نفايات البلاستيك.. تجربة رائدة في كينيا مفيدة ماليا وبيئيا
اقتصاد
كشف ملابسات جريمة قتل وسطو مسلح بمنطقة الحدائق
ليبيا
الدوري التونسي يستحوذ على 30 لاعباً ليبياً في آخر ثلاثة مواسم
رياضة محلية
بعضها غريب وآخر صادم.. ثورة 17 فبراير في اعترافات قادة دول غربية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا تعرف عن «أصابع كورونا»؟