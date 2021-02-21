أحوال الطقس اليوم: أجواء غائمة ودرجات حرارة تميل للاعتدال على مناطق الغرب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء غائمة ودرجات الحرارة تميل للاعتدال نهاراً على مناطق الغرب، وتنشط الرياح من حين لآخر خاصة على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن درجات الحرارة ستتراوح بين 17 و28 درجة مئوية على أنحاء البلاد.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:-

• الطقس: غائم إلى قليل السحب.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، خاصة على المناطق الساحلية، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة يوم الغد.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (18- 24) مْ، وتسجل انخفاضا غدا على المرتفعات ومناطق الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة:

• الطقس: قليل الغيوم، تتكاثر السحب على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مساء اليوم ويوم الغد، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، واحتمال ظهور ضباب خفيف على مناطق الجبل في الصباح الباكر.

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على الساحل.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17-22) مْ ، ولا تتجاوز(15) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غات – غدامس - الحمادة:

• الطقس: قليل السحب.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة إلى نشطة يوم الغد على غدامس والحمادة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21- 26) مْ.

الكفرة - السرير- تازربو:

• الطقس: صافي إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (20-23) مْ.