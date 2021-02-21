بلدية الساحل: التعاقد على صيانة محطة مياه السدرة

جانب من الزيارة التفقدية لرئيس المجلس البلدي الساحل، في الجبل الأخضر، لمحطة مياه السدرة. (المجلس)

أعلن المكتب الإعلامي لبلدية الساحل في الجبل الأخضر التعاقد على صيانة محطة مياه السدرة بمنطقة زاوية العرقوب وصيانة ثلاث آبار بالمحطة وتوريد طراد مياه وصيانة مبنى المحطة.



وزار رئيس المجلس البلدي يونس عبدالشفيع محطة السدرة أمس السبت، برفقة مدير مكتب المشروعات بالبلدية صالح إدريس، ورئيس قسم المشتريات أحمد عبدالله آدم للوقوف على سير العمل بالمحظة والاطلاع على آخر المستجدات.



وقال المكتب إن «الشركة المتعاقد معها تعمل بالأجل نظرا لعدم وجود مخصصات مالية، ونحن نشكر لهم تعاونهم خدمةً لمختنقات المواطنين».



وأشار إلى أن شركة المياه تقوم بجهود لحل الأزمات «رغم الصعوبات التي تواجهها من قلة الإمكانات، والعمل جارٍ لحل مشكلة المياه في كافة مناطق البلدية وتوفير الاحتياج المائي لها».

جانب من الزيارة التفقدية لرئيس المجلس البلدي الساحل، في الجبل الأخضر، لمحطة مياه السدرة. (المجلس)

جانب من الزيارة التفقدية لرئيس المجلس البلدي الساحل، في الجبل الأخضر، لمحطة مياه السدرة. (المجلس)

جانب من الزيارة التفقدية لرئيس المجلس البلدي الساحل، في الجبل الأخضر، لمحطة مياه السدرة. (المجلس)