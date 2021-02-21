اللافي يزور مدن الساحل الغربي ويناقش مشروعات البنية التحتية بها

اللافي خلال لقائه عمداء بلديات الساحل الغربي. (المكتب الإعلامي للافي)

زار النائب بالمجلس الرئاسي المختار من ملتقى الحوار السياسي عبدالله اللافي مدن الساحل الغربي، والتي تضم زوارة، وزلطن، ورقدالين، والجميل، و المنشية ، أمس السبت، حيث التقى رؤساء مجالس البلديات، وعدداً من أعيان المنطقة، وممثلين عن المؤسسات العامة.



وناقش اللافي أهم المشاكل والاحتياجات، والمشروعات ذات الأولوية، في المنطقة، وتحسين مستوى الخدمات العامة، كما جرى التطرق إلى بعض المشاريع المتعثرة، ومنها محطة تحلية المياه بزوارة، ومطار زوارة الدولى، ومدرسة التعليم الأساسي بزلطن المركز، إضافة إلى مستشفى الجميل، حسب مسؤول مكتب الإعلام التابع للافي، فيصل الشاملي.



من جانبهم، عبر مسؤولو وأعيان بلديات مدن الساحل الغربي عن دعمهم الكبير للمجلس الرئاسي الجديد «الذي بدأ بعدد من الزيارات للبلديات، للوقوف على أهم احتياجاتها».



كما أكد اللافي شكره «لما وجده من ترحيب، وكرم ضيافة ودعم من الأهالي، وأبدى تفهمه لما تعانيه المنطقة، من المستوى المتدني في البنية التحتية»، مؤكدا حرص المجلس الرئاسي على مد جسور التواصل مع جميع المدن والمناطق، وعزمه زيارة جميع مناطق البلاد، كما جدد دعمه إاطلاق مشروع وطنى كبير يعني بالمصالحة الوطنية.

اللافي خلال لقائه عمداء بلديات الساحل الغربي. (المكتب الإعلامي للافي)

جانب من لقاء اللافي مع عمداء بلديات الساحل الغربي. (المكتب الإعلامي للافي)