إطلاق نار على رجال شرطة في غوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 11:32 مساء
من زيارة مدير أمن طرابلس إلى مستشفى غوط الشعال التخصصي لتفقد رجال الشرطة المصابين، 20 فبراير 2021. (مديرية أمن طرابلس)

تعرض رجال شرطة تابعين لمركز شرطة غوط الشعال، مساء الجمعة، لحادث إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين اعترضوا سيارتهم عقب ضبطهم أحد المطلوبين على ذمة عدة قضايا.

وأجرى مدير أمن طرابس العميد محمود العابد، اليوم السبت، زيارة إلى مستشفى غوط الشعال التخصصي للاطمئنان على رجال الشرطة المصابين، وقال مدير مصلحة غوط الشعال إنهم بحالة صحية جيدة، حسب ما نشرت مديرية أمن طرابلس على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأثني العميد العابد خلال الزيارة، على «بسالة وشجاعة أعضاء الشرطة الذين تصدوا للهجوم (...) لأجل رد الاعتداء السافر على هيبة الشرطة»، وقال إنهم «ضربوا مثالًا في التضحية و الإيثار»، متمنيا لهم الشفاء العاجل، وفق البيان.

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ورافق العميد العابد خلال الزيارة كلًا من مساعد مدير الأمن للشؤون العامة ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية ورؤساء مكتب العلاقات العامة و شؤون المراكز والمراجعة المالية بالمديرية، ورئيس مركز شرطة غوط الشعال، ومشرف عام مجمع العيادات الطبية الخاص بمنتسبي الشرطة، ومدير النيابة العامة، ومنسق الشؤون الأمنية بالبلدية.

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