كوبيش لـ«صنع الله»: البعثة مستمرة في دعم جهود مؤسسة النفط لإنعاش الاقتصاد الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 09:00 مساء
من لقاء صنع الله مع كوبيش في مقر مؤسسة النفط في طرابلس، 20 فبراير 2021. (مؤسسة النفط)

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، اليوم السبت، استمرار دعم البعثة لجهود المؤسسة الوطنية للنفط الهادفة إلى «دعم اقتصاد ليبيا، وتأمين وجلب الموارد المالية لإنعاش اقتصادها».

جاء ذلك خلال لقاء كوبيش والوفد المرافق له، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس، حسب بيان للمؤسسة أشار إلى إشادة المبعوث بالتزام المؤسسة بـ«مبدأ الشفافية، ما عزّز مكانتها محليًّا ودوليًّا كمؤسسة حيادية تكنوقراطية تعمل بمهنية تامة لأجل خدمة جميع الليبيين، والحفاظ على ثروات الأجيال القادمة».

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بدوره، ثمن صنع الله «دعم البعثة الأممية لليبيا طيلة السنوات الماضية، خاصة دعمها القوي والمتواصل لقطاع النفط الليبي»، وقدم نبذة تعريفية عن المؤسسة وشركاتها، ودورها في إدارة الصناعة النفطية في ليبيا، والخدمات التي تقدمها.

وأكد أن «المؤسسة تعاملت مع الجميع بحيادية تامة» قائلًا: «لطالما كانت المؤسسة تعمل بكل مهنية وحيادية وبعيدًا عن أية تجاذبات سياسية، ومستمرة في أداء مهامها من خلال التكنوقراط والفنيين، وهمها الوحيد هو الحفاظ على تدفق النفط واستمرار عمليات الإنتاج، وتأمين الدخل والموارد المالية لدعم الاقتصاد الوطني».

من لقاء صنع الله مع كوبيش في مقر مؤسسة النفط في طرابلس، 20 فبراير 2021. (مؤسسة النفط)
من لقاء صنع الله مع كوبيش في مقر مؤسسة النفط في طرابلس، 20 فبراير 2021. (مؤسسة النفط)
من لقاء صنع الله مع كوبيش في مقر مؤسسة النفط في طرابلس، 20 فبراير 2021. (مؤسسة النفط)
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