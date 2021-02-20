القوات البحرية التابعة لـ«الوفاق»: إنقاذ 210 مهاجرين واسخراج جثة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 08:38 مساء
مهاجرون تم إنقاذهم بواسطة الزورق أوباري، 20 فبراير 2021. (القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق)

أنقذ الزورق أوباري، اليوم السبت، 210 مهاجرين من الغرق وأخرج جثة واحدة من بين المهاجرين وسلمها إلى الجهات المختصة بحضور ضابط تحقيق من مركز سوق الجمعة، على ما أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق.

وأفاد الناطق، في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، بهروب عدد من المهاجرين، وتسليم باقي المهاجرين إلى جهاز الهجرة غير الشرعية.

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وأمس الجمعة، أعلن الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية إنقاذ حرس السواحل 340 مهاجرًا، وهروب 153 آخرين بعد «تمردهم»، مشيرًا إلى تسليم 187مهاجرًا تم الإمساك بهم إلى جهاز الهجرة غير الشرعية.

مهاجرون تم إنقاذهم بواسطة القارب أوباري، 20 فبراير 2021. (القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق)
مهاجرون تم إنقاذهم بواسطة القارب أوباري، 20 فبراير 2021. (القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق)
مهاجرون تم إنقاذهم بواسطة القارب أوباري، 20 فبراير 2021. (القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق)
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