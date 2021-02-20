14 توصية في ختام ورشة «توطين الدراسات العليا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 07:59 مساء
ورشة عمل عن «توطين الدراسات العليا في ليبيا الواقع والتحديات»، 20 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)

خلصت ورشة عمل نظمتها إدارة الدراسات العليا التابعة لوزارة التعليم في حكومة الوفاق، عن «توطين الدراسات العليا في ليبيا»، إلى 14 توصية، من بينها منح الاستقلالية للجامعات والأكاديميات، وتعزيز صلاحيات رؤساء الجامعات والأكاديميات ومتابعتهم ومحاسبتهم على أي تقصير.

كما أوصى المشاركون في الورشة، التي احتضنها مدرج الأكاديمية الليبية بجنزور، وأقيمت تحت شعار «من أجل بناء مجتمع معرفي متميز»، بتحديد الاحتياجات الفعلية من حملة الماجستير والدكتوراه حسب متطلبات سوق العمل، وتقديم التسهيلات لتَوطين الدراسات العليا بالداخل وإعادة النظر في التشريعات النافذة وتعديلها بما يخدم تَوطين الدراسات العليا وتطويرها، حسب بيان لوزارة التعليم.

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إضافة إلى وضع استراتيجية لبرنامج تَوطين الدراسات العليا يشارك فيها كل ذوي المصلحة، ورصد ميزانيات كافية لعملية التوطين، واستحداث برامج للرفع من قدرات أعضاء هيئة التدريس، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بإحصاءات وبيانات الدراسات العليا في الداخل والخارج وتحديثها سنويًّا وحفظها في قاعدة بيانات خاصة بها، مع دراسة أوضاع الطلاب المتعثرين في برامج الدراسات العليا حاليًا ومعرفة أسباب تعثرهم لوضع ضوابط واشتراطات للحد من ذلك.

وشملت التوصيات أيضًا وضع توازن في توزيع برامج الدراسات حسب المناطق الجغرافية، تَوطين الدراسات العليا على التخصصات المتوفرة محليًّا، وقصر الإيفاد على التخصصات التي لا تتوفر بالداخل، فضلًا عن تفعيل المؤتمرات والإجازات العلمية، ووضع منظومة إلكترونية شاملة للوزارة والجامعات والكليات والأقسام، واستكمال مشروع المكتبة الوطنية الإلكترونية الموحدة، إلى جانب اعتماد شهر نوفمبر من كل عام شهر الدراسات العليا بالداخل.

ورشة عمل عن «توطين الدراسات العليا في ليبيا الواقع والتحديات»، 20 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)
ورشة عمل عن «توطين الدراسات العليا في ليبيا الواقع والتحديات»، 20 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)
ورشة عمل عن «توطين الدراسات العليا في ليبيا الواقع والتحديات»، 20 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)
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