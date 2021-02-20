لأول مرة مند سنوات.. سرت تشهد سباق ركض شعبى واختراق ضاحية

مسابقة الركض الشعبي واختراق الضاحية بسرت, 20 فبراير 2021. (بوابة الوسط)

نظم بيت شباب سرت بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة، مسابقة للركض الشعبى واختراق الضاحية لفئتي الكبار والناشئين، تحت شعار (البس كمامتك من أجل صحتك).

وقال رئيس اللجنة التنظيمية لسباق الركض الشعبى الهادي أسويطي، إلى «بوابة الوسط»، إن سباق الركض الشعبى لفئة الأكابر، شارك فيه أكثر من مائة مشارك ولمسافة أربعة كيلو مترات بطريق الكورنيش، أما فئة الناشئين فشارك فيها خمسون مشاركا، وكانت مسافة التسابق 2 كيلو متر.

وأوضح أن السباق كان بإشراف لجنة تنظيمية ولجان مراقبة ونقاط تتابع المتسابقين، مشيرا إلى أن بيت شباب سرت وفر كل الإمكانيات لنجاح سباق الركض الشعبي واختراق الضاحية من سيارات الإسعاف وسيارات للمرور بحضور مجموعة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين.

وأعلن الهادى أسويطي أن الأوائل لفئة الأكابر ضمت كلا من:

الأول: محمد الطاهر اللافي

الثانى: مفتاح مسعود السنوسي

الثالث: عبد السلام الهادى التركى

الرابع: أحمد محمد أبريقى

الخامس: سالم عمر الغناي

السادس: وسام احمد أبوشوفة

السابع: عبد الكريم غيت

الثامن: أسامة جاب الله

التاسع: محمد أبوشعيفة

العاشر: أحمد خليفة مصطفى

أما فئة الناشئين فضمت كلا من:

الأول: عبد السلام بلقاسم

الثانى: أحمد المهدى السنوسى

الثالث: معاد فوزي القبى

فيما أقامت اللجنة المنظمة لسباق الركض الشعبي واختراق الضاحية بسرت، احتفالية تم خلالها تكريم الفائزين الأوائل بمكافآت مالية نقدية، حضرها مدير فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة سرت محمد الدروعي، ورئيس اللجنة التنظيمية للسباق الهادي المهدي أسويطي، وعدد من مراسلى القنوات والصحف وإعلاميين وعدد من المواطنين وأولياء أمور المتسابقين.

مسابقة الركض الشعبي واختراق الضاحية بسرت, 20 فبراير 2021. (بوابة الوسط)

مسابقة الركض الشعبي واختراق الضاحية بسرت, 20 فبراير 2021. (بوابة الوسط)