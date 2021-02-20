الكهرباء: إجراء العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الرويس استعدادا للذروة الصيفية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 05:41 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن بدء العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الرويس بالجبل الغربي بقدرة إنتاجية 140 ميجاوات.

وبحسب بيان للشركة، بدأ فنيو ومهندسو الصيانة بالشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، وبالتعاون مع أخصائيين من شركة سيمنس الألمانية في إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الرويس بالجبل الغربي بقدرة إنتاجية 140 ميجاوات.

«شركة الكهرباء»: فقد التغذية على 4 محولات بدائرة توزيع قصر الأخيار بعد سرقة 150 متر أسلاك

وأوضحت الشركة ان أعمال الصيانة بدأت بعد ما تم الكشف علي الوحدة، وتبين أن عدد ساعات تشغيلها فاقت عدد ساعات الموصي بها المصنع.

وتوقعت الشركة أن تستغرق أعمال العمرة الجسيمة من 4 إلى 5 أسابيع، علماً بأن جميع قطع الغيار اللازمة قد تم توريدها

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عكس التيار: العوائق أمام الانتخابات وخارطة الطريق إليها
فيديو
كيم كارداشيان تطلب الطلاق رسميا
ثقافة وفن
شركة «أوبر» تخسر قضية تصنيف سائقيها في بريطانيا
اقتصاد
المدرعة اليابانية أوساكا تحرز لقب أستراليا للتنس على حساب الأميركية جنيفر
رياضة عالمية
مياه «حمراء» تغمر شوارع مدينة بيكالونغان بإندونيسيا
دولى
ثروة من نفايات البلاستيك.. تجربة رائدة في كينيا مفيدة ماليا وبيئيا
اقتصاد
كشف ملابسات جريمة قتل وسطو مسلح بمنطقة الحدائق
ليبيا
الدوري التونسي يستحوذ على 30 لاعباً ليبياً في آخر ثلاثة مواسم
رياضة محلية
بعضها غريب وآخر صادم.. ثورة 17 فبراير في اعترافات قادة دول غربية
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحديات محلية ودولية في انتظار السلطة الجديدة
ليبيا
«توحيد المؤسسة العسكرية» في مباحثات المبعوث الأممي مع النمروش
ليبيا
وليامز وفيلتمان يحددان 5 مهام للحفاظ على زخم العملية السياسية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «قشقاي 2022»