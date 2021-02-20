الكهرباء: إجراء العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الرويس استعدادا للذروة الصيفية

شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن بدء العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الرويس بالجبل الغربي بقدرة إنتاجية 140 ميجاوات.

وبحسب بيان للشركة، بدأ فنيو ومهندسو الصيانة بالشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، وبالتعاون مع أخصائيين من شركة سيمنس الألمانية في إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الرويس بالجبل الغربي بقدرة إنتاجية 140 ميجاوات.

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وأوضحت الشركة ان أعمال الصيانة بدأت بعد ما تم الكشف علي الوحدة، وتبين أن عدد ساعات تشغيلها فاقت عدد ساعات الموصي بها المصنع.

وتوقعت الشركة أن تستغرق أعمال العمرة الجسيمة من 4 إلى 5 أسابيع، علماً بأن جميع قطع الغيار اللازمة قد تم توريدها