دبيبة يستعرض منهجية تشكيل الحكومة مع المبعوث الأممي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 04:54 مساء
دبيبة، مع المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيش, (المكتب الإعلامي لدبيبة)

عرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، المنهجية المتبعة في عملية تشكيل الحكومة، على المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، خلال لقاء جمعهما اليوم، ضم الأمين العام المساعد ومنسق البعثة، ريزدون زينينغا، ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون.

وأكد دبيبة، أنه سيحرص من خلال هذه المنهجية، على تنفيذ كافة الاستحقاقات المنتظرة من الحكومة وتعزيز حالة السلام والاستقرار والتنمية، معبرًا عن تفاؤله بإمكانية توظيف الإمكانات والموارد التي «تتمتع بها ليبيا بما يخدم المصلحة الوطنية، وينفض الغبار عن الكثير من معالم الحضارة والمدنية التي تأثرت سلبًا خلال السنوات الماضية بالأحداث السياسية والأمنية المختلفة».

كذلك أكد دبيبة عزمه استعادة ليبيا سيادتها الوطنية وامتلاك قرارها الوطني في المستقبل.

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وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لدبيبة، تناول اللقاء الجوانب المتعلقة بكيفية الدفع بخارطة الطريق المتفق عليها إلى الأمام، وكذلك مناقشة مخرجات الاجتماعات التي عقدها رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وأعضاء المجلس والمجلس الأعلى للدولة، معبرًا عن أمله في تغليب أعضاء مجلس النواب للمصلحة الوطنية من خلال عقد جلسة خاصة مكتملة النصاب للنظر في جدول الأعمال المنتظر إنجازه حسب مخرجات الحوار السياسي.

وفيما يتعلق بملفات التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أكد رئيس الحكومة عزمه على تعزيز التعاون والتنسيق المباشر مع البعثة، من أجل تبني استراتيجية مشتركة فيما يتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وكذلك الأوضاع الإنسانية في ليبيا.

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