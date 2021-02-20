بالصور: جولة تفقدية على بعض المحلات التجارية والمخابز بطبرق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 03:52 مساء
جولة تفقدية على بعض المحلات التجارية والمخابز بطبرق, 20 فبراير 2021. (الوسط)

شن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية على بعض المحلات التجارية والمخابز رفقة جهاز الحرس البلدي بطبرق.

ونقل المكتب الإعلامي لبلدية طبرق أن رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية، خصص جزءا من أيام الأسبوع للزيارات الميدانية والجولات التفقدية على المخابز والمحلات التجارية ومحاسبة كل المخالفين والاطلاع على الرخص وصلاحيتها.

وأضاف المكتب أن رئيس المجلس أمهل عددا من المحلات التجارية لإنهاء إجراءاتها، وإلا سيضطر المجلس لإغلاقها.

وتابع المكتب: «يجب على الجميع التعاون مع البلدية خصوصا من حيث النظافة العامة للمحل ومحيطه وإنهاء إجراءات المحل من الرخصة وإذن المزاولة، بالإضافة إلى الشهادات الصحية للمطاعم والمخابز وغيرها».

جولة تفقدية على بعض المحلات التجارية والمخابز بطبرق, 20 فبراير 2021. (الوسط)
جولة تفقدية على بعض المحلات التجارية والمخابز بطبرق, 20 فبراير 2021. (الوسط)
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