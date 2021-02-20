مفتاح الطاهر حمادي عميدًا لبلدية زليتن للمرة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 02:19 مساء
مفتاح الطاهر حمادي أثناء تنصيبه من لجنة الانتخابات المحلية عميدا لبلدية زليتن بالانتخاب. (اللجنة)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية، اليوم السبت، انتخاب مفتاح الطاهر حمادي عميدًا لبلدية زليتن للمرة الثانية.

والأحد الماضي، أكدت اللجنة أن انتخابات بلدية زليتن التي جرت في 7 يناير أسفرت عن فوز قائمة «البوصلة» بمقاعد الفئة العامة بعدما حصلت على 5649 صوتًا، وفوز أبوبكر الصديق مفتاح والي بالمقعد المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار بعد حصوله على 5868 صوتًا، وخلود فتحي إبراهيم أبوسنينة بمقعد المرأة بحصولها على 7431 صوتًا.

وسجلت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي زليتن 43% بواقع 20 ألفًا و521 مقترعًا من إجمالي 47 ألفًا و466 مقترعًا مسجلين بجداول الناخبين.

وتنافس في هذه الانتخابات سبع قوائم على المقاعد المخصصة للفئة العامة وخمسة مرشحين على المقعد المخصص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار ومرشحتان على المقعد المخصص للمرأة.

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