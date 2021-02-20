بلدية سبها تنفي نفاد كميات الأكسجين الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 10:35 صباحا
أنابيب أكسجين طبي في أحد المراكز الصحية بسبها. (بلدية سبها)

نفت بلدية سبها نفاد الأكسجين في المراكز الطبية، والمستخدم لمواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وقالت في بيان اليوم السبت، إن عضوا سابقا في المجلس البلدي قام بزيارة تفقدية لمراكز طبية ومصانع الأكسجين عقب تداول بعض الأخبار حول نفاد الأكسجين بمركز العزل البركولي، مضيفة: «وقد تبين أن العمل مستمر كما تم التنسيق عليه مسبقا، دون وجود أي عراقيل»، حسب صفحتها بموقع «فيسبوك». 

وأضافت، نقلا عن هذا العضو: «الوضع الوبائي في المدينة لا يحتمل التهاون من قبل المواطنين والمسؤولين، وأن الوضع يتطلب تكاتف الجهود وأن البلدية تعاني من نقص في الإمكانات، إلا أن الوضع تحت السيطرة في هذه اللحظة».

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