«الأرصاد»: طقس دافئ نهارا على غالب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على غالب مناطق ليبيا اليوم السبت.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول من مساء اليوم لشرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و25 درجة، وتسجل ارتفاعا غدا على غالب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:

- السماء قليلة السحب.

- الرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، تتحول مساء غد إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و22 درجة، وتسجل ارتفاعا يوم غد على غالب المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

- السماء صافية مع ظهور بعض السحب.

- الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و25 درجة.

الكفرة - السرير - تازربو:

- السماء صافية.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى خفيفة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و22 درجة.

جدول بأحوال الطقس على عدد من المدن الليبية ليوم السبت، 20 فبراير 2021 (المركز الوطني للأرصاد)