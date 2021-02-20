«الأرصاد»: طقس دافئ نهارا على غالب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على غالب مناطق ليبيا اليوم السبت.
رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول من مساء اليوم لشرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و25 درجة، وتسجل ارتفاعا غدا على غالب المناطق.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:
- السماء قليلة السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، تتحول مساء غد إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و22 درجة، وتسجل ارتفاعا يوم غد على غالب المناطق.
الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
- السماء صافية مع ظهور بعض السحب.
- الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و25 درجة.
الكفرة - السرير - تازربو:
- السماء صافية.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و22 درجة.