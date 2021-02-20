البعثة الأممية تعلن تفاصيل لقاء كوبيش مع حفتر

كوبيش وحفتر ووفد القيادة العامة في اجتماع اللجنة العسكرية (5+5) خلال اجتماع في بنغازي، 19 فبراير 2021. (البعثة الأممية)

أعلنت البعثة الأممية تفاصيل لقاء المبعوث الأممي يان كوبيش مع المشير خليفة حفتر في بنغازي، وبحضور وفد قوات القيادة العامة المشارك في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأوضح بيان صادر عن البعثة الأممية، أن الجانبين «اتفقا على أهمية التزام جميع الأطراف في ليبيا بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وتسهيل إجراءها».

وركزت المناقشات «على سبل الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية. كما تم مناقشة سبل تسريع فتح الطريق الساحلي»، حسب البعثة الأممية.

وأشاد كوبيش بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 وقال: «إن عملكم الوطني وقراراتكم الشجاعة والتزامكم الراسخ بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعب دورًا حاسمًا في نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأعاد ليبيا إلى طريق المصالحة والوحدة».

وجدد المبعوث الخاص كوبيش التأكيد على «الحاجة الملحة لوقف جميع التدخلات الدولية في ليبيا وأن تحترم جميع الدول قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر الأسلحة، والأهم احترام إرادة الليبيين».

وفي وقت سابق الجمعة، ذكر بيان للقيادة العامة اليوم، أن كوبيش أكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر القيادة العامة - بنغازي، «أهمية دور القوات المسلحة في مساعدة السلطة الجديدة على قيادة أزمات البلاد والوصول بها إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة»، وفق نص البيان.

كوبيش ووفد القيادة العامة في اجتماع اللجنة العسكرية (5+5) خلال اجتماع في بنغازي، 19 فبراير 2021. (البعثة الأممية)