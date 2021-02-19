البيت الأبيض: بايدن لا ينوي دعوة روسيا للانضمام إلى مجموعة السبع

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 فبراير 2021, 11:11 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية: الإنترنت)

 أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس جو بايدن تخلى عن خطة طرحها سلفه دونالد ترامب لدعوة روسيا للانضمام إلى مجموعة السبع.

وأفادت السكرتيرة الصحفية جين ساكي الصحفيين المسافرين مع بايدن على متن طائرة الرئاسة «لا أعتقد أننا سنوجه دعوات جديدة إلى روسيا أو نكرر دعوات جديدة لروسيا». وتابعت، وفقا لوكالة «فرانس برس»: «من الواضح أن الدعوة ستتم بالشراكة مع شركائنا في مجموعة السبع».

وفي وقت سابق، اتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن روسيا  بـ«مهاجمة ديمقراطية الولايات المتحدة» بينما أعرب عن عزم واشنطن «استعادة» ثقة أوروبا وحذّر في الأثناء من «العودة إلى تكتّلات الحرب الباردة الجامدة».  

وقال بايدن، في تصريحات خلال مؤتمر ميونيخ للأمن إن «الكرملين يهاجم ديمقراطياتنا... يسعى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لإضعاف المشروع الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. يريد تقويض الوحدة عبر الأطلسي وعزيمتنا، إذ إنه من الأسهل بكثير بالنسبة للكرملين الترهيب وتهديد الدول وحيدة بدلا من التفاوض مع مجتمع عابر للأطلسي قوي وموحد». 

كما أكد عزمه على «استعادة» ثقة الأوروبيين. وأضاف أنها «ليست مسألة الشرق ضد الغرب.. لا يمكننا وعلينا ألا نعود... إلى تكتّلات الحرب الباردة الجامدة».

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