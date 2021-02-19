دبيبة التقى عقيلة للتشاور ولم يلتق حفتر

محمد حمودة الناطق الرسمي باسم رئيس الحكومة المنتخبة من الحوار السياسي عبدالحميد دبيبة. (بوابة الوسط)

قال الناطق الرسمي باسم رئيس الحكومة المنتخبة من الحوار السياسي عبدالحميد دبيبة إن «زيارة دبيبة اليوم الجمعة إلى طبرق تأتي في اطار التواصل مع مؤسسات الدولة التي يجريها رئيس حكومة الوحدة الوطنية للقاء والتشاور مع أعضاء مجلس النواب ورئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بخصوص تشكيل الحكومة ودفع خارطة الطريق إلى الأمام واستثمار حالة الوئام والبناء عليها».

ونفي الناطق الرسمي محمد حمودة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنباء عن لقاء مرتقب بين دبيبة والقائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وقال «فيما يتعلق بلقاء المشير خليفة حفتر فهو غير صحيح، حيث انه ليس من ضمن جدول أعمال الزيارة ولم يكن هناك اي تنسيق بهذا الخصوص».

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وفي وقت سابق الجمعة بحث دبيبة، مع عقيلة صالح، والنائب الثاني الدكتور احميد حومة، وعدد من أعضاء المجلس، آخر المستجدات على الساحة الليبية، وآخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة. جاء ذلك بعد وصول دبيبة إلى طبرق اليوم، ليزور بعدها مباشرة مقر مجلس النواب.