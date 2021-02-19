«شركة الكهرباء»: فقد التغذية على 4 محولات بدائرة توزيع قصر الأخيار بعد سرقة 150 متر أسلاك

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 فبراير 2021, 08:58 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة 150 متر أسلاك على خط الحويجات من 30 العلوص اليوم الجمعة، ما تسبب في فقد التغذية على أربعة محولات بدائرة توزيع قصر الأخيار بإدارة توزيع المرقب.

وبحسب بيان للشركة اليوم، تم خلال الأيام الماضية سرقة خط بن يوسف من 30 المسيرة، مما تسبب في فقد التغذية على نحو سبعة محولات هوائية وثلاث محطات جاهزة، ومحطة أرضية بدائرة توزيع الكريمية، وكذلك سرقة خط بوغريب من فرعية التجفيف مسافة 600 متر، مما تسبب في فصل الخط بالكامل بدائرة توزيع الحي الصناعي.

ونددت الشركة «بهذا العمل الإجرامي»، الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المناطق المذكورة، مناشدة كل الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه «الأعمال الإجرامية» الخطيرة التي من شأنها أن تهدد شبكة التوزيع بالانهيار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن: الديمقراطية تتعرض لهجمات.. والمعركة مع الاستبداد في «مرحلة حاسمة»
دولى
العاصفة القطبية تخلف ضحايا وغضبا شعبيا.. وتوقف حملات تطعيم «كورونا» في أميركا
دولى
3 خطوات أميركية بشأن إيران وتحذير بمشاركة الأوروبيين من تقليص التفتيش
دولى
الدوري التونسي يستحوذ على 30 لاعباً ليبياً في آخر ثلاثة مواسم
رياضة محلية
«توحيد المؤسسة العسكرية» في مباحثات المبعوث الأممي مع النمروش
ليبيا
بلدية سرت تبحث ترتيبات استضافة جلسة مجلس النواب
ليبيا
«ناسا»: الروبوت الجوال «برسفيرنس» حط على سطح المريخ
دولى
«تصدير البضائع فقط»..الجزائر تعطي الضوء الأخضر لفتح معبر حدودي مع ليبيا
ليبيا
خبراء «بروكينغز» يقترحون استراتيجية لمنع تجدد الفوضى في ليبيا
ليبيا
العدد 274 من جريدة «الوسط»: جدل تشكيل حكومة عبد الحميد دبيبة.. والعشرية الأولى ...
ليبيا
تواصل محاكمة سيدة ماليزيا الأولى السابقة بتهم فساد
دولى
رسميا.. الإعلان عن جدول مواعيد مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعضها غريب وآخر صادم.. ثورة 17 فبراير في اعترافات قادة دول غربية