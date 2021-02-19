«شركة الكهرباء»: فقد التغذية على 4 محولات بدائرة توزيع قصر الأخيار بعد سرقة 150 متر أسلاك

شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة 150 متر أسلاك على خط الحويجات من 30 العلوص اليوم الجمعة، ما تسبب في فقد التغذية على أربعة محولات بدائرة توزيع قصر الأخيار بإدارة توزيع المرقب.

وبحسب بيان للشركة اليوم، تم خلال الأيام الماضية سرقة خط بن يوسف من 30 المسيرة، مما تسبب في فقد التغذية على نحو سبعة محولات هوائية وثلاث محطات جاهزة، ومحطة أرضية بدائرة توزيع الكريمية، وكذلك سرقة خط بوغريب من فرعية التجفيف مسافة 600 متر، مما تسبب في فصل الخط بالكامل بدائرة توزيع الحي الصناعي.

ونددت الشركة «بهذا العمل الإجرامي»، الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المناطق المذكورة، مناشدة كل الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه «الأعمال الإجرامية» الخطيرة التي من شأنها أن تهدد شبكة التوزيع بالانهيار.