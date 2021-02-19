بالصور: حفتر يلتقي المبعوث الأممي بمقر القيادة العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 فبراير 2021, 07:49 مساء
من لقاء حفتر مع المبعوث الأممي يان كوبيش، 19 فبراير 2021. (القيادة العامة)

التقى قائد قوات القيادة العامة خليفة حفتر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.

وحسب بيان للقيادة العامة اليوم، أكد كوبيش خلال اللقاء الذي عقد بمقر القيادة العامة - بنغازي، «أهمية دور القوات المسلحة في مساعدة السلطة الجديدة على قيادة أزمات البلاد والوصول بها إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة»، وفق نص البيان.

وثمن كوبيش «سعي القوات المسلحة لحماية عملية السلام في البلاد، وما حققته اللجنة العسكرية 5+5».

فيما أكد حفتر في ختام اللقاء ضرورة متابعة تنفيذ كامل بنود الاتفاق السياسي حتى تصل البلاد إلى مرحلة استقرار دائم.

من لقاء حفتر مع المبعوث الأممي يان كوبيتش, 19 فبراير 2021. (القيادة العامة)
من لقاء حفتر مع المبعوث الأممي يان كوبيتش, 19 فبراير 2021. (القيادة العامة)
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