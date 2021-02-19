الكبير: ملتزم باتباع سياسة توفير الأمن والنظام الماليين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 فبراير 2021, 06:14 مساء
محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير. (أرشيفية: الإنترنت)

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إنه ملتزم باتباع سياسة توفير الأمن والنظام الماليين في ليبيا، وتوفير قاعدة صلبة للأمة.

وأضاف الصديق الكبير، في مقالة لجريدة «ذي إندبندنت» البريطانية، إن ليبيا تعاني بالفعل من الصراع الداخلي وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وعليها الآن التعامل مع جائحة «كوفيد-19» وكل حالة عدم اليقين التي تسببها، لكنه شدد على أن البلاد تسير على الطريق الصحيح، بعدما تم وضع الأسس للاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي.

«المركزي» يطرح عملات جديدة احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير

واختتم الحوار السياسي في جنيف تحت رعاية االأمم المتحدة بنجاح بتشكيل سلطة انتقالية موحدة موقتة، من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اللذين سيديران شؤون البلاد البلاد حتى إجراء الانتخابات في 14 ديسمبر المقبل.

ولفت محافظ المصرف المركزي إلى أن الهدف الأساسي لمصرف ليبيا المركزي هو تحقيق التقدم الاقتصادي، وهو «ملتزم باتباع سياسة توفير الأمن والنظام الماليين، وتوفير قاعدة متينة للأمة وهي تخرج من هاتين الأزمتين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 خطوات أميركية بشأن إيران وتحذير بمشاركة الأوروبيين من تقليص التفتيش
دولى
«توحيد المؤسسة العسكرية» في مباحثات المبعوث الأممي مع النمروش
ليبيا
بلدية سرت تبحث ترتيبات استضافة جلسة مجلس النواب
ليبيا
«ناسا»: الروبوت الجوال «برسفيرنس» حط على سطح المريخ
دولى
«تصدير البضائع فقط»..الجزائر تعطي الضوء الأخضر لفتح معبر حدودي مع ليبيا
ليبيا
خبراء «بروكينغز» يقترحون استراتيجية لمنع تجدد الفوضى في ليبيا
ليبيا
العدد 274 من جريدة «الوسط»: جدل تشكيل حكومة عبد الحميد دبيبة.. والعشرية الأولى ...
ليبيا
تواصل محاكمة سيدة ماليزيا الأولى السابقة بتهم فساد
دولى
رسميا.. الإعلان عن جدول مواعيد مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
ارتفاع «بتكوين».. دليل على رزانة أم فقاعة مضاربات؟
اقتصاد
البعثة الأممية تطلع على استعدادات مفوضية الانتخابات لاستحقاق 24 ديسمبر
ليبيا
بورتو يفاجئ يوفنتوس على أرض رونالدو.. ودورتموند يهزم إشبيلية في دوري أبطال ...
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعضها غريب وآخر صادم.. ثورة 17 فبراير في اعترافات قادة دول غربية