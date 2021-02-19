5 وقائع تقود إلى تشكيل «العبث بالكهرباء» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 فبراير 2021, 03:25 مساء
مبنى مديرية أمن بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، اليوم الجمعة، ضبط تشكيل عصابي استهدف «نشر الفوضى» عبر «العبث الممنهج بمحطات الكهرباء» في مدينة بنغازي.

وقالت الوزارة في بيان إن وحدة البحوث والدراسات الأمنية بمديرية أمن بنغازي تمكنت من ربط عديد القضايا المتتالية التي بينت منهجية التشكيل العصابي المتمثلة في العبث بـ«الشبكة الكهربائية في المدينة وإثارة الفوضى».

ومن بين هذه القضايا واقعة مقتل شخص داخل سياراته إثر انفجار قنبلة يدوية كان ينوي إلقاءها على إحدى محطات الكهرباء في منطقة الماجوري، إلى جانب إلقاء قنبلة يديوية على إحدى محطات الكهرباء في منطقة الصابري بجوار فندق «ريجنسي» في الخامس من فبراير الجاري، حسب البيان.

- مديرية أمن بنغازي: ضبط رجلين وسيدتين في قضية «هتك عرض وزنا»

إضافة إلى وقوع حريق «مفتعل في محطة الكهرباء والأشجار المحيطة» عند جسر مصنع «الفرش» يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021، وإضرام النار في محطة كهرباء بالقرب من بريد السليماني في 12 فبراير الجاري، فيما تم تسجيل إصابة شخص جراء قنبلة يدوية بالقرب من محطة بمنطقة قنفودة في 14 فبراير.

وقالت وحدة البحوث والدراسات الأمنية بمديرية أمن بنغازي إن «كل هذه الوقائع المتكررة وشبه المتطابقة تشكل مساسًا مباشرًا بالأمن القومي وتهدف إلى إثارة الفوضى بالمدينة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 خطوات أميركية بشأن إيران وتحذير بمشاركة الأوروبيين من تقليص التفتيش
دولى
«توحيد المؤسسة العسكرية» في مباحثات المبعوث الأممي مع النمروش
ليبيا
بلدية سرت تبحث ترتيبات استضافة جلسة مجلس النواب
ليبيا
مركز مكافحة الأمراض يوضح سبب انخفاض أعداد إصابات «كورونا»
ليبيا
«ناسا»: الروبوت الجوال «برسفيرنس» حط على سطح المريخ
دولى
«تصدير البضائع فقط»..الجزائر تعطي الضوء الأخضر لفتح معبر حدودي مع ليبيا
ليبيا
خبراء «بروكينغز» يقترحون استراتيجية لمنع تجدد الفوضى في ليبيا
ليبيا
العدد 274 من جريدة «الوسط»: جدل تشكيل حكومة عبد الحميد دبيبة.. والعشرية الأولى ...
ليبيا
تواصل محاكمة سيدة ماليزيا الأولى السابقة بتهم فساد
دولى
رسميا.. الإعلان عن جدول مواعيد مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
ارتفاع «بتكوين».. دليل على رزانة أم فقاعة مضاربات؟
اقتصاد
البعثة الأممية تطلع على استعدادات مفوضية الانتخابات لاستحقاق 24 ديسمبر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعضها غريب وآخر صادم.. ثورة 17 فبراير في اعترافات قادة دول غربية