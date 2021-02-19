ضبط «نصاب إلكتروني» في غوط الشعال.. امتهن الاحتيال على مواقع التواصل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 فبراير 2021, 11:11 صباحا
المراهق النصاب وهواتف محمولة مقلدة يبيعها على مواقع التواصل في غوط الشعال، 18 فبراير 2021. (أمن طرابلس)

ضبط أعضاء التحري بمركز شرطة غوط الشعال مراهقا احترف عمليات النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتاد المراهق عرض هواتف محمولة مقلدة للبيع على أنها أصلية عبر إحدى الصفحات، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وجمع المتهم نحو ستة آلاف دينار من بيع الأجهزة المقلدة لأحد المواطنين، الذي ما إن اكتشف عملية الغش حتى أبلغ عنه.

وشكل قسم شرطة غوط الشعال فريقا من أعضاء التحري تمكن من ضبطه وإحضاره، وستوجه إليه تهمة النصب والاحتيال، وبعد الاستدلال معه، أحيل إلى نيابة الأحداث من حيث الاختصاص.

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