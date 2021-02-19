تبون: انتخاب سلطة انتقالية جديدة في ليبيا يطمئن الجزائر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الجمعة 19 فبراير 2021, 12:47 صباحا
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. (الإنترنت)

رحب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ«اتفاق الأشقاء الليبيين في جنيف» على انتخاب سلطة تنفيذية موقتة مهمتها الإشراف على إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر القادم.

وأعرب تبون في أول كلمة متلفزة الخميس بعد عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا، عن ارتياح بلاده لانتخاب هيئة انتقالية في ليبيا، مؤكدا أن هذه التطورات مطمئنة للجزائر وتعد شرفاً لليبيين.

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وذكر الرئيس الجزائري بأن بلاده كانت دائما تقول إن المشكلة في ليبيا يكمن حله بتفاهم كل الليبيين بإنتخابات عامة. وعرض عبد المجيد تبون مجددا مساعدة الجزائر من أجل التوصل إلى حل نھائي للأزمة الليبية. وجدد الرئيس الجزائري رفض بلاده التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية مشددا على دعمها دائما حلا ليبيا ليبيا للازمة.

وعاد تبون من ألمانیا قبل أسبوع من رحلة علاجیة استغرقت أسابيع ليبدأ مشاورات سیاسیة مع أحزاب من المعارضة تم خلالھا التطرق إلى مواضيع الإصلاحات والتعديل الحكومي المرتقب و حل البرلمان.

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