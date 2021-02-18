مركز مكافحة الأمراض يوضح سبب انخفاض أعداد إصابات «كورونا»

أحد الكوادر الطبية بمركز الرصد في درنة، (أرشيفية: صفحة المركز على فيسبوك)

نوه المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن تدني أعداد العينات التي يجري تحليلها وكذلك ما يتبعها من انخفاض في أعداد الحالات الموجبة المصابة بفيروس «كورونا» المستجد يرجع للنقص الشديد في المشغلات المعملية لفيروس «كورونا».

وأشار المركز، في بيان مقتضب الخميس، إلى أن تحاليل معظم العينات اقتصرت على الحالات العاجلة للعلاج بالداخل أو الخارج، وفق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجع متوسط أعداد الإصابات، وفق الأرقام المعلنة من المركز، في الأسبوع الثاني من شهر فبراير إلى 525 حالة موجبة، مقتبل 835 إصابة يومية في الأسبوع الأول من الشهر نفسه.

وفي وقت سابق الخميس، أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، 392 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 833 حالة شفاء، وخمس حالات وفاة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال المركز في البيان إنه تسلم 1881 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 1489 عينة، وإيجابية 392 عينة بينها 353 حالة جديدة، إضافة إلى شفاء 833 حالة، ووفاة خمس حالات.