السفارة الأميركية تدعو لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد مهاجمي الاحتفال بثورة فبراير في سبها

شعار السفارة الأميركية لدى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

دانت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الخميس، الهجوم الذي استهدف مدنيين أثناء الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير في مدينة سبها مساء الثلاثاء الماضي، داعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال الجناة.

وقالت السفارة عبر حسابها على موقع «تويتر»: «تدين سفارة الولايات المتحدة الهجوم الذي وقع في سبها وتدعو إلى تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة». مؤكدة أنها «مثل معظم الليبيين، تدعم السفارة عملية سياسية سلمية تؤدي إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر» المقبل.

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وأسفر الهجوم الذي وقع مساء يوم الثلاثاء «بقذائف الهاون» في منطقة المنشية بمدينة سبها خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة، عن مقتل طفل وإصابة 29 شخصا آخر، بينهم طفلان، وفق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.