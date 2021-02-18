السفير الألماني يؤكد لـ«المنفي» دعم بلاده المجلس الرئاسي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 فبراير 2021, 04:03 مساء
محمد المنفي (يمين) والسفير الألماني لدى ليبيا. (الإنترنت)

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل الحوار السياسي الليبي محمد المنفي، دعم بلاده المجلس الرئاسي الجديد من أجل «الوصول إلى حل للأزمة الليبية».

وقال المكتب الإعلامي للمنفي في بيان، إن الاتصال شهد «تبادلا لوجهات النظر حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك كافة».

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واختار ملتقى الحوار السياسي في الخامس من فبراير الجاري المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس، إضافة إلى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

ويتعين على عبدالحميد دبيبة تشكيل حكومته وعرضها على مجلس النواب لتحوز ثقته، وذلك قبل أن تباشر مهامها بشكل رسمي.

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