طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها سبها والزاوية المركز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 فبراير 2021, 02:44 مساء
فصل بلازما من دماء متعافى في أحد المعامل، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 392 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء، منها 226 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت سبها ثانية بـ 21 حالة، ثم الزاوية المركز بـ 16 حالة، و12 حالة في كل من بني وليد والشاطئ ومصراتة، و10 حالات في الزاوية الغرب، و7 حالات في كل من غدامس وترهونة والقلعة، و6 حالات في زليتن، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

كما اكتشفت 5 حالات في كل من زلطن وتازربو والرياينة والماية، و4 حالات في كل من تراغن والعجيلات، و3 حالات في كل من درنة والمنشية الجميل والزهراء وجنزور، وحالتان في كل من وازن ويفرن وغريان وسواني بن آدم والعزيزية، وحالة في كل من ظاهر الجبل وقصر بن غشير والكفرة والبوانيس والخمس.

وتماثل للشفاء 833 مصابا، منهم 760 حالة في طرابلس، و5 حالات في وازن، وحالة في درنة، و39 حالة في سبها، و8 حالات في الزاوية الغرب، و15 حالة في الزاوية المركز، وحالتان في الكفرة، و3 حالات في مصراتة.

في حين توفى 5 آخرون، بينهم حالتان في زليتن، وحالة في كل من بني وليد ودرج والزاوية المركز.

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