392 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

غرفة مجهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا في مستشفى صرمان التعليمي. (أرشيفية: الإنترنت)

أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، 392 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 833 حالة شفاء، وخمس حالات وفاة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في البيان رقم «332» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم 1881 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 1489 عينة، وإيجابية 392 عينة بينها 353 حالة جديدة، إضافة إلى شفاء 833 حالة، ووفاة خمس حالات.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 520 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و925 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و49 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و141 عينة من مختبر فرع المركز الوطني سبها، و57 عينة من مختبر فرع المركز الوطني الزاوية.

إضافة إلى 60 عينة من المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد، و64 عينة من مختبر فرع المركز الوطني ترهونة، وثلاث عينات من مختبر فرعه المركز الوطني الكفرة، وست من مختبر فرع المركز الوطني تازربو، و56 عينة من مختبر مركز مصراتة الطبي.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في ليبيا إلى 128 ألفا و740 حالة، بينها 13 ألفا و115 نشطة، و113 ألفًا و564 متعافيًا، فيما توفي 2061 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.