كوبيش لـ«المنفي»: البعثة ستقدم كل الدعم لضمان انعقاد جلسة المصادقة على الحكومة

من استقبال المنفي للمبعوث الأممي يان كوبيش في طرابلس، 18 فبراير 2021. (مكتب المنفي الإعلامي)

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة يان كوبيش، اليوم الخميس، لرئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل الحوار السياسي الليبي محمد المنفي، أن البعثة «ستقدم كل الدعم لضمان انعقاد جلسة مجلس النواب واعتماد المجلس الرئاسي والحكومة لتسلم مهامهما ومباشرة أعمالهما».

جاء ذلك خلال استقبال المنفي ونائبه عبدالله اللافي في العاصمة طرابلس، كوبيش رفقة منسق البعثة ريزدون زينينغا، والأمينة العامة المساعدة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، وفق بيان صادر عن مكتب المنفي الإعلامي.

وأشار البيان إلى أن كوبيش هنأ المنفي ونائبيه على «انتخاب قائمتهما في عملية شفافة وواضحة أمام جميع المتابعين المحليين والدوليين من خلال أعضاء لجنة الحوار التي ضمت مختلف أطياف الشعب الليبي».

واختار ملتقى الحوار السياسي في الخامس من فبراير الجاري المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس، إضافة إلى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد كوبيش «دعم البعثة الفني لضمان نجاح الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري»، مشيرًا إلى أن العمل «سيكون مستمرا ومشتركا للوصول إلى الانتخابات وتحقيق جميع الاستحقاقات المطلوبة».

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بدوره، شكر المنفي المبعوث الأممي الجديد على تعاونه، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة، كما قدم الشكر للمبعوثة الأممية بالإنابة السابقة ستيفاني وليامز على «ما أنجزته في الفترة السابقة رغم الظروف الصعبة».

وشدد على المهام الأساسية للمجلس التي من أهمها مواصلة المسار العسكري عن طريق متابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ودعمها وتأييدها، إضافة إلى العمل على توحيد كل المؤسسات في الدولة الليبية خصوصا المؤسسات السيادية، والسعي إلى «مصالحة وطنية حقيقية».

ووصل المنفي إلى العاصمة طرابلس، الثلاثاء، في زيارة هي الأولى له بعد اختياره رئيسا للمجلس الرئاسي في الملتقى السياسي الليبي في جنيف في الخامس من فبراير الجاري.

من استقبال المنفي للمبعوث الأممي يان كوبيش في طرابلس، 18 فبراير 2021. (مكتب المنفي الإعلامي)