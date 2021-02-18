إتلاف شحنة عصير برتقال واردة من صربيا في الخمس

عصائرة مرفوضة بسبب قرب انتهاء صلاحيتها في الخمس، 18 فبراير 2021، (الرقابة على الأغذية)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية، اليوم الخميس، إتلاف أكثر من 2592 «ستيكة» من شحنة عصير برتقال واردة من صربيا إلى مصراتة.

وأرجع المركز إعدام هذه الشحنة «من ماركة برافو»، إلى تجاوزها نصف مدة الصلاحية، وقرب انتهائها، حسب بيان على صفحة المركز في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولفت البيان إلى أن الرفض مقتصر على كمية محددة مميزة برقم تشغيلة معين وبلد مصدر هو صربيا، «لكن باقي المتداول (من الماركة) بالسوق صالح للاستهلاك الآدمي».

وقبل أربعة أيام، أعدم الجهاز كمية من العصير الواردة إلى ميناء مصراتة، من الماركة نفسها، بسبب «تغير في اللون والطعم والرائحة والقوام ووجود شوائب».