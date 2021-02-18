«العفو الدولية» توثق إفلات الميليشيات في ليبيا من العدالة وحصدها «المكافآت»

شعار منظمة العفو الدولية. (الإنترنت)

دانت منظمة العفو الدولية «استمرار ثقافة الإفلات من العقاب» في ليبيا بعد مرور عقد على ثورة 17 فبراير، ودعت أطراف النزاع، والحكومة الموحدة القادمة، إلى «تقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة، بدلا من إضفاء الشرعية على قادة الميليشيات ومكافأتهم بمناصب السلطة»، محذرة من استمرار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ومعاناة المواطنين.



ورصدت المنظمة في تقرير نشر، الأربعاء، استمرار «إفلات» ميليشيات وجماعات مسلحة من العقاب برغم ارتكابها «عمليات قتل غير مشروع، واختفاء قسري، وتعذيب، وتهجير قسري، واختطاف»، وحثت على ضرورة «تعليق عمل الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب في مناصب السلطة في انتظار نتائج تحقيقات مستقلة وفعالة».



وقالت إن «السلطات الليبية قامت بترقية وإضفاء الشرعية على قادة الميليشيات المسؤولة عن الأعمال المروعة، بدلًا من ضمان إجراء المساءلة، وتقديم التعويض عن الانتهاكات التي ارتكبت منذ سقوط القذافي، وفي ظل حكمه».



وأشار التقرير إلى أن ليبيا تعاني منذ سقوط القذافي «من غياب القانون، والإفلات من العقاب على جرائم الحرب التي ترتكبها الميليشيات والجماعات المسلحة المتنافسة»، في وقت وعدت الحكومات المتعاقبة بالحفاظ على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان «دون أن تكبح جماح الجناة».



«العفو الدولية»: ترقية قائد ميليشيا مسؤولة عن عمليات القتل غير المشروع والتعذيب

وأشار التقرير إلى أنه منذ سقوط القذافي، «دمجت الحكومات المتعاقبة عديد الميليشيات تحت وزارات الدفاع أو الداخلية، أو ككيانات منفصلة مسؤولة أمام الرئاسة، وأدرجتهم في كشوف الرواتب الرسمية».



وقال إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عين في يناير «زعيم ميليشيا قوة الأمن المركزي أبوسليم عبدالغني الككلي، والمعروف أيضا باسم غنيوة، رئيسا لكيان جديد يسمى جهاز دعم الاستقرار»، المسؤول مباشرة أمام الرئاسة.



وحسب التقرير، فقد برز غنيوة كواحد من «أقوى قادة الميليشيات» في طرابلس منذ 2011، في أحد أحيائها الأشد اكتظاظًا بالسكان، وهو حي أبوسليم. وفي دوره الجديد، سيكون لغنيوة وجهازه «سلطات واسعة وغامضة، بما في ذلك مسؤوليات إنفاذ القانون، مثل اعتقال الأفراد في قضايا الأمن القومي».



ومع ذلك، فقد وثقت منظمة العفو الدولية «جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات تحت قيادته على مدى السنوات العشر الماضية». ففي عامي 2013 و2014، وجد باحثو المنظمة أن المعتقلين الذين تحتجزهم قوات الأمن التابعة لإمرة غنيوة، «كانوا قد تعرضوا للاختطاف، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ما أدى في بعض الحالات إلى الوفاة أثناء الاحتجاز».



كما كان لدى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نتائج مماثلة، بما في ذلك في ما يتعلّق بـ«حالات وفاة في الحجز بسبب التعذيب»، بينما أفاد فريق الخبراء المعني بليبيا أيضًا بوقوع الهجمات ضد المدنيين على أيدي هذه القوات، وفق التقرير.



وأشار التقرير إلى أن حكومة الوفاق «وفرت بالفعل الشرعية والرواتب لميليشيا غنيوة منذ العام 2016؛ وذلك من خلال دمجها في وزارة الداخلية الخاصة بها، ما يسهل أكثر عمليات القتل غير المشروع، وعمليات الاختطاف، والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي ضد المحتجزات».