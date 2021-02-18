المنفي يلتقي كوبيش في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 فبراير 2021, 11:15 صباحا
محمد المنفي (يمين) والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش. (الإنترنت)

التقى رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل الحوار السياسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، بالعاصمة طرابلس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة يان كوبيش.

ووصل المنفي إلى العاصمة طرابلس، الثلاثاء، في زيارة هي الأولى له بعد اختياره رئيسا للمجلس الرئاسي في الملتقى السياسي الليبي في جنيف في الخامس من فبراير الجاري.

وتأتي زيارة المنفي إلى طرابلس بعد زيارة إلى المنطقة الشرقية استمرت ستة أيام، بدأها، الخميس، بزيارة مدينة بنغازي، وشملت مدينتي طبرق والبيضاء، حيث أجرى لقاءات مع القائد العام للقيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كما التقى عددًا من أعضاء مجلس النواب وشيوخ القبائل.

- في ذكرى 17 فبراير.. كوبيش: أمام الشعب الليبي فرصة حقيقية لتحقيق أهداف الثورة
- المنفي ونائباه يجتمعون في طرابلس

وحضر المنفي، مساء أمس الأربعاء، جانبًا من احتفالات الجماهير بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير في ميدان «الشهداء» بطرابلس.

وهنأ كوبيش الشعب الليبي لمناسبة الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير، وقال في بيان: «بعد مرور عشر سنوات على الثورة، أمام الشعب الليبي فرصة حقيقية لأن يحقق أخيرًا أهداف الثورة في بناء دولة موحدة وذات سيادة حقيقية دون تدخل أجنبي، ودون أسلحة خارجة عن سيطرة السلطات الشرعية، وعلى أساس الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق والفرص لجميع مواطنيها ومكوّناتها، نساءً ورجالًا».

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