«طبرق الطبي» يستقبل 23 مهاجرا أصيبوا في حادث بينهم حالات حرجة

كوادر طبية في غرفة الرعاية المركزة بمركز طبرق الطبي لدى استقبال مهاجرين مصابين في حادث، 18 فبراير 2021، (المكتب الإعلامي للمركز)

استقبل مركز طبرق الطبي فجر اليوم الخميس، 23 مهاجرا غير شرعيين، أصيبوا في حادث مروري جنوب طبرق.

وأشار المكتب الإعلامي للمركز، في بيان، إلى أن من بين المصابين حالات حرجة.

أحد الكوادر الطبية خلال فحص مصاب بالحادث

الفرق الطبية داخل غرفة الرعاية

إجراء أشعة مقطعية لعدد من المصابين