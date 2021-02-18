بالصور.. الثلوج تغطي الأبرق والبيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 فبراير 2021, 09:10 صباحا
أحد المواطنين يتجول في غابة «سيدي محمد الحمري» في البيضاء التي غطاها الثلج، 17 فبرابر 2021، (مركز الأرصاد)

غطت الثلوج مدينتي الأبرق والبيضاء، إضافة إلى مدن أخرى في الجبل الأخضر ومرتفعاته، وذلك خلال موجة البرد التي شهدتها تلك المناطق مطلع الأسبوع الجاري.

والتقط أحد طياري شركة ليبيا للطيران، الكابتن بوسيف البوسيفي، صورة لمطار الأبرق، وقد غطته الثلوج إضافة إلى المناطق المحطية به، حسب صفحة المركز الوطني للأرصاد الجوية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما شاركت الصفحة صورا تظهر غابة «سيدي محمد الحمري» في البيضاء وقد اكتست باللون الأبيض بسبب الثلوج، والأمر نفسه مع طرقات المدينة وملعب «شيخ الشهداء» بها.

صورة جوية التقطها الطيار بوسيف البوسيفي لمطار الأبرق والمناطق المحيطة المغطاة بالثلج، (مركز الأرصاد)
صورة جوية التقطها الطيار بوسيف البوسيفي لمطار الأبرق والمناطق المحيطة المغطاة بالثلج، (مركز الأرصاد)
غابة «سيدي محمد الحمري» في البيضاء
ملعب «شيخ الشهداء» في البيضاء، (مركز الأرصاد)
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