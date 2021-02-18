لصوص السجاد في قبضة الشرطة بـ«خلة الفرجان»

لصا السجاد عقب القبض عليهما في خلة الفرجان. (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، القبض على لصين سرقا سجادًا من منزل أحد المواطنين بمنطقة خلة الفرجان بالعاصمة طرابلس.

وتبدأ تفاصيل القبض على المتهمين، حين اشتبه أعضاء التحري بمركز شرطة غوط الشعال في شابين يحاولان بيع قطع سجاد محملة على سيارة لمحلات داخل المنطقة، ليقودهم رجال الشرطة إلى المركز بعد ضبطهم، حسب الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحسب البيان، فقد اتضح أن صاحب السيارة جرى استئجاره من منطقة خلة الفرجان، ليتصل مركز شرطة غوط الشعال برئيس مركز شرطة عين زارة الواقع في دائرته منطقة الخلة، ويتضح وجود محضر من أحد المواطنين الذين تعرضت مغسلة حديثة يملكها للسرقة.

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وكشفت التحقيقات أن اللصين سرقا السجاد من منزل صاحب مغسلة سجاد ووضعه داخل منزل يملكه ولا يقيم فيه بالخلة، ليقر المتهمون بما نسب اليهم من تهم، ويتعرف صاحب المغسلة على بضاعته وهي أمانات تخص زبائن المغسلة. وجرى تحريز البضاعة وإحالة المتهمين للنيابة العامة من حيث الاختصاص.

السجاد المسروق في خلة الفرجان. (مديرية أمن طرابلس)