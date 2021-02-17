«النواب» يطالب الأجهزة الأمنية بملاحقة المتورطين في استهداف المدنيين في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 11:03 مساء
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب مجلس النواب كافة الأجهزة الأمنية بضرورة ملاحقة «الجناة» المتورطين في الهجوم الذي استهدف مدنيين في مدينة سبها أثناء احتفالهم بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير، واصفا الحادث بــ«العمل الإرهابي الجبان».

وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في تصريح تلقته «بوابة الوسط» مساء اليوم الأربعاء، إن «مجلس النواب يُدين بأشد العبارات استهداف المدنيين بمدينة سبها خلال احتفالهم بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير والذي راح ضحيته طفل وعدد من الجرحى».

وأكد بليحق أن «المجلس يطالب كافة الأجهزة الأمنية بضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة كما يتقدم المجلس بخالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، متمنيا الشفاء لجرحى هذا العمل الإرهابي الجبان».

- البعثة الأممية تدين «الهجوم» خلال الاحتفال بذكرى الثورة في سبها
- «بلدي سبها»: 20 إصابة وحالة وفاة في حادث احتفالية ذكرى ثورة فبراير

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم «السلطات إلى ضمان إجراء تحقيق مستقل وحيادي وسريع في هذا الهجوم الشنيع على المدنيين»، و«إحالة الجناة إلى المحاكمة».

ودانت البعثة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» بشدة الهجوم الذي وقع «بقذائف الهاون في منطقة المنشية بمدينة سبها يوم أمس خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة، والذي أسفر عن مقتل طفل وإصابة 29 شخصاً آخر، بينهم طفلان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهالي طبرق يحتفلون بالذكرى العاشرة لثورة فبراير
ليبيا
رغم اعتبارها مصدر قلق.. مجموعة الساحل الخمس «متفائلة» بحل دائم للأزمة الليبية
ليبيا
جواز سفر رقمي لمن تلقى التطعيم ضد كورونا في البحرين
عربى
ترامب يعلن حربا مفتوحة على زعيم الجمهوريين
دولى
لهذا السبب يدلل باعة الأسواق العراقية زبونهم الأول
منوعات
إعصار مبابي يحطم برشلونة في معقله ويقرب سان جرمان من ربع نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
هواتف الجيل الخامس خطر يهدد طائرات الركاب
علوم وتكنولوجيا
كريستيانو يقود يوفنتوس على أرض بلاده
رياضة عالمية
رونالدو يعود إلى البرتغال مع يوفنتوس الطامح للمجد الأوروبي
رياضة عالمية
القبلاوي لقناة «الوسط»: محكمة إيطالية ترفض دعوى تعويض بـ7 ملايين دولار ضد الدولة...
ليبيا
4 انتصارات وتعادل وحيد في مباريات اليوم بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مخابز صنعاء تعود إلى العمل بالحطب مع تفاقم نقص الوقود
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فقدت 50 كيلوغراما من وزنها بخطوات بسيطة