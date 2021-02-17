كوبيش يجتمع مع عدد من أعضاء مجلس النواب في القبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 10:41 مساء
اجتماع كوبيش مع عدد من أعضاء مجلس النواب في القبة. (مجلس النواب)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن رئيسها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، التقى اليوم الأربعاء، مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الشرق والغرب والجنوب في القبة.

وجاء لقاء كوبيش مع النواب عقب اجتماعه مع رئيس المجلس المستشار عقيلة في إطار مباحثاته مع المسؤولين الليبيين والأطراف الفاعلة في أجزاء مختلفة من البلاد.

وأوضحت البعثة في بيان أن لقاء كوبيش مع النواب في القبة جاء للاستماع إلى آرائهم حول كيفية المضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأضافت أن النواب «أعربوا عن دعمهم القوي لعقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب في أسرع وقت ممكن». كما أعرب كوبيش عن التزام الأمم المتحدة بمواصلة مساعدة مجلس النواب على أداء واجباته في المرحلة المقبلة.

- البعثة الأممية: كوبيش لمس دعم عقيلة لانعقاد «النواب» لمنح الثقة للحكومة الجديدة
- في ذكرى 17 فبراير.. كوبيش: أمام الشعب الليبي فرصة حقيقية لتحقيق أهداف الثورة
- السراج يطلب من الأمم المتحدة المساعدة التقنية والفنية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية

والتقى كوبيش الذي وصل ليبيا أمس الثلاثاء، في طرابلس مع كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ونائبيه أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان والمفوض بوزارة الخارجية محمد سيالة ووزارة الداخلية فتحي باشاغا.

وتركزت مباحثات كوبيش اليوم وأمس مع المسؤولين الليبيين على حشد الدعم لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها والتي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعات تونس في نوفمبر 2020.

اجتماع كوبيش مع عدد من أعضاء مجلس النواب في القبة. (مجلس النواب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رغم اعتبارها مصدر قلق.. مجموعة الساحل الخمس «متفائلة» بحل دائم للأزمة الليبية
ليبيا
جواز سفر رقمي لمن تلقى التطعيم ضد كورونا في البحرين
عربى
ترامب يعلن حربا مفتوحة على زعيم الجمهوريين
دولى
لهذا السبب يدلل باعة الأسواق العراقية زبونهم الأول
منوعات
إعصار مبابي يحطم برشلونة في معقله ويقرب سان جرمان من ربع نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
هواتف الجيل الخامس خطر يهدد طائرات الركاب
علوم وتكنولوجيا
كريستيانو يقود يوفنتوس على أرض بلاده
رياضة عالمية
رونالدو يعود إلى البرتغال مع يوفنتوس الطامح للمجد الأوروبي
رياضة عالمية
القبلاوي لقناة «الوسط»: محكمة إيطالية ترفض دعوى تعويض بـ7 ملايين دولار ضد الدولة...
ليبيا
4 انتصارات وتعادل وحيد في مباريات اليوم بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مخابز صنعاء تعود إلى العمل بالحطب مع تفاقم نقص الوقود
اقتصاد
«استخبارات كوريا الجنوبية»: بيونغ يانغ «حاولت قرصنة» مختبرات فايزر
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سر الوعد بين مبابي ومدربه في الانتصار التاريخي لسان جيرمان على برشلونة