كوبيش يجتمع مع عدد من أعضاء مجلس النواب في القبة

اجتماع كوبيش مع عدد من أعضاء مجلس النواب في القبة. (مجلس النواب)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن رئيسها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، التقى اليوم الأربعاء، مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الشرق والغرب والجنوب في القبة.

وجاء لقاء كوبيش مع النواب عقب اجتماعه مع رئيس المجلس المستشار عقيلة في إطار مباحثاته مع المسؤولين الليبيين والأطراف الفاعلة في أجزاء مختلفة من البلاد.

وأوضحت البعثة في بيان أن لقاء كوبيش مع النواب في القبة جاء للاستماع إلى آرائهم حول كيفية المضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأضافت أن النواب «أعربوا عن دعمهم القوي لعقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب في أسرع وقت ممكن». كما أعرب كوبيش عن التزام الأمم المتحدة بمواصلة مساعدة مجلس النواب على أداء واجباته في المرحلة المقبلة.

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والتقى كوبيش الذي وصل ليبيا أمس الثلاثاء، في طرابلس مع كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ونائبيه أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان والمفوض بوزارة الخارجية محمد سيالة ووزارة الداخلية فتحي باشاغا.

وتركزت مباحثات كوبيش اليوم وأمس مع المسؤولين الليبيين على حشد الدعم لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها والتي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعات تونس في نوفمبر 2020.

اجتماع كوبيش مع عدد من أعضاء مجلس النواب في القبة. (مجلس النواب)