بليحق ينفي فتح باب الترشح لتعيينات المناصب السيادية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 09:11 مساء
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، مساء اليوم الأربعاء، فتح باب قبول الترشح للمناصب السيادية، في رد على ما جرى تداوله إعلاميًّا بشأن تعيينات المناصب السيادية التي أعلن مجلسا النواب والأعلى للدولة التوصل لاتفاق بشأنها خلال اجتماعات ممثليهم في مدينة بوزنيقة المغربية خلال الأسابيع الماضية.

وقال بليحق في تصريح صحفي: «حتى الآن لم يرد المجلس (النواب) أي شيء من البعثة الأممية الراعية لاجتماعات المناصب السيادية»، مؤكدًا أن ذلك «سيكون من خلال جلسة رسمية لمجلس النواب».

ونوه الناطق باسم مجلس النواب إلى أنه «سيتم الإعلان بشكل رسمي عن فتح باب الترشح عبر الموقع الرسمي للمجلس في وقته وبشكل واضح وعلني وفقًا للإجراءات القانونية ذات العلاقة بهذا الشأن والمنظمة له».

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واتفق فريقا الحوار السياسي بمجلسي النواب والأعلى للدولة خلال اجتماعهما الأخير في المغرب الشهر الماضي على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي عدد من المناصب السيادية.

وتشمل المناصب السيادية المقصودة «محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات»، وذلك وفقًا للمعايير المتوافق عليها.

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