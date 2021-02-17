في ذكرى 17 فبراير.. كوبيش: أمام الشعب الليبي فرصة حقيقية لتحقيق أهداف الثورة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 08:42 مساء
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش. (صفحة البعثة على فيسبوك)

هنأ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، اليوم الأربعاء، الشعب الليبي لمناسبة الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير.

وقال كوبيش في بيان: «بعد مرور عشر سنوات على الثورة، أمام الشعب الليبي فرصة حقيقية لأن يحقق أخيرًا أهداف الثورة في بناء دولة موحدة وذات سيادة حقيقية دون تدخل أجنبي، ودون أسلحة خارجة عن سيطرة السلطات الشرعية، وعلى أساس الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق والفرص لجميع مواطنيها ومكوّناتها، نساءً ورجالًا».

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وأكد التزام الأمم المتحدة «التزامًا راسخًا بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار والأمن والازدهار، وكذلك لاستعادة الشرعية الديمقراطية ووحدة مؤسساته واسترجاع سيادة بلاده».

وشهدت عديد المدن الليبية، اليوم الأربعاء، مسيرات وتجمعات شعبية رفعت فيها أعلام الاستقلال، وارتفعت الهتافات والأهازيج المعبرة عن الابتهاج لمناسبة الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير.

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