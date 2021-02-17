البعثة الأممية: كوبيش لمس من عقيلة الدعم الكامل لانعقاد «النواب» لمنح الثقة للحكومة الجديدة

عقيلة صالح (يمين) خلال لقائه المبعوث الأممي يان كوبيش في القبة، 17 فبراير 2021. (البعثة الأممية)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة يان كوبيش، لمس خلال لقائه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «دعمه الكامل لعقد جلسلة مجلس النواب من أجل منح الثقة للحكومة الجديدة».



واختار ملتقى الحوار السياسي في الخامس من فبراير الجاري، محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس، إضافة إلى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة، في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

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وأضافت البعثة، في بيان، أن كوبيش التقى عقيلة صالح في مدينة القبة، حيث أثنى على «دوره المهم في استئناف العملية السياسية والإسهام في إنجاح ملتقى الحوار السياسي»، لافتة إلى تأكيد الجانبين «أهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021».



ويتعين على رئيس الحكومة الجديدة، عبدالحميد دبيبة، تشكيل حكومته وعرضها على مجلس النواب لتحوز ثقته، وذلك قبل أن تباشر مهامها بشكل رسمي.



عقيلة صالح (يمين) خلال لقائه المبعوث الأممي يان كوبيش في القبة، 17 فبراير 2021. (البعثة الأممية)