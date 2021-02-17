المنفي ودبيبة يصلان ميدان «الشهداء» للمشاركة في الاحتفال بذكرى ثورة فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 06:49 مساء
من وصول عبدالحميد دبيبة إلى ميدان الشهداء في طرابلس، 17 فبراير 2021. (صورة مثبتة من فيديو مباشر)

وصل رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل الحوار السياسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة إلى ميدان «الشهداء» في طرابلس للمشاركة في الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير.

وبدأ عصر اليوم توافد أهالي العاصمة على ميدان «الشهداء»، للمشاركة في الاحتفال بذكرى الثورة، وذلك وسط انتشار أمني كثيف يهدف لتأمين الاحتفالات. وتظهر صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة طيف واسع من مواطني طرابلس في الاحتفالات، فيما تزينت المدينة بالأعلام ومظاهر الاحتفال، وذلك بالتزامن مع احتفالات عديدة شهدتها مدن ومناطق مختلفة في البلاد.

- بدء التوافد على ميدان «الشهداء» بطرابلس للاحتفال بذكرى الثورة

وقبل أيام، شهدت العاصمة أعمال تجميل لاستقبال ذكرى الثورة هذا العام، منها تنفيذ حدائق جديدة ببلدية طرابلس المركز وميدان الشهداء، والشوارع الرئيسية الخمسة وهي: شارع عمر المختار، وشارع الوادي، وشارع الاستقلال، وشارع البلدية، وميدان الغزالة، بالإضافة إلى بلديات أبوسليم وحي الأندلس وسوق الجمعة.

وشهدت طرابلس انتشارا أمنيا للدوريات الأمنية التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بمداخل ومخارج ووسط العاصمة؛ بهدف حفظ الأمن ومنع حدوث أي تجاوزات خلال فترة الاحتفالات، على ما أفادت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق.

من وصول محمد المنفي إلى ميدان الشهداء في طرابلس، 17 فبراير 2021. (صورة مثبتة من فيديو مباشر)
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