بدء التوافد على ميدان «الشهداء» بطرابلس للاحتفال بذكرى الثورة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 06:32 مساء
ليبيون يلوحون بالأعلام أثناء تجمعهم في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس للاحتفال بذكرى ثورة فبراير، 17 فبراير 2021. (أ ف ب)

بدأ أهالي العاصمة طرابلس في التوافد على ميدان «الشهداء»، اليوم الأربعاء، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير، وذلك وسط انتشار أمني كثيف يهدف لتأمين الاحتفالات.

وتظهر صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة طيف واسع من مواطني طرابلس في الاحتفالات، فيما تزينت المدينة بالأعلام ومظاهر الاحتفال، وذلك بالتزامن مع احتفالات عديدة شهدتها مدن ومناطق مختلفة في البلاد.

- شوارع العاصمة طرابلس تتجمل في استقبال الذكرى العاشرة لثورة فبراير

وشهدت العاصمة قبل أيام، أعمال تجميل لاستقبال ذكرى الثورة هذا العام، منها تنفيذ حدائق جديدة ببلدية طرابلس المركز وميدان الشهداء، والشوارع الرئيسية الخمسة وهي: شارع عمر المختار، وشارع الوادي، وشارع الاستقلال، وشارع البلدية، وميدان الغزالة، بالإضافة إلى بلديات أبوسليم وحي الأندلس وسوق الجمعة.

كما شهدت انتشارا أمنيا للدوريات الأمنية التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بمداخل ومخارج ووسط العاصمة؛ بهدف حفظ الأمن ومنع حدوث أي تجاوزات خلال فترة الاحتفالات، على ما أفادت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق.

ليبيون يلوحون بالأعلام أثناء تجمعهم في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس للاحتفال بذكرى ثورة فبراير، 17 فبراير 2021. (أ ف ب)
ليبيون يلوحون بالأعلام أثناء تجمعهم في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس للاحتفال بذكرى ثورة فبراير، 17 فبراير 2021. (أ ف ب)
ليبيون يلوحون بالأعلام أثناء تجمعهم في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس للاحتفال بذكرى ثورة فبراير، 17 فبراير 2021. (أ ف ب)
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