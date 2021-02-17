شكاوى من انقطاع الكهرباء في بني وليد

أحد شوارع مدينة بني وليد أثناء فترات الليل. (الإنترنت)

اشتكى عدد من سكان مدينة بني وليد، اليوم الأربعاء، من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الذي يصل إلى ست ساعات يوميًّا، مما أدى إلى ضعف الخدمات التي يحتاجها المواطنون.

وقال صاحب أحد المحال التجارية، مصباح بن قطنش لـ«بوابة الوسط»، إن انقطاع الكهرباء أثر على الحركة الاقتصادية والأسواق داخل المدينة لأن عددًا كبيرًا من التجار لا يملكون مولدات كهربائية؛ لهذا يقفلون محالهم أثناء انقطاع الكهرباء في فترات الليل.

وأكد موظف بدائرة توزيع سوف الجين التابعة لشركة الكهرباء بني وليد، أن سبب الانقطاع هو نتيجة الضرر الذي حصل لمحطة الخمس، وخروج بعض المحطات؛ مما اضطرنا إلى اتباع نظام طرح الأحمال في المدينة، مؤكدًا أنه في حال استقرار الشبكة سيتم تقليل الأحمال.

وأدى انقطاع الكهرباء عن بني وليد إلى تذبذب وعدم استقرار خدمات الإنترنت والاتصالات في المدينة وضعف الخدمات الأخرى مثل المصارف ومكتب الجوازات.