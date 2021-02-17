انطلاق الاحتفالات بالذكرى العاشرة لثورة فبراير في مصراتة

احتفالات مصراتة بالذكرى العاشرة لثورة فبراير. (الإنترنت)

انطلقت في مدينة مصراتة، عصر اليوم الأربعاء، الاحتفالات بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير بحضور عدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية والاجتماعية.

وتجري الاحتفالات وسط مشاركة كبيرة من قبل الأهالي والمسؤولين في المدينة الذين توافدوا على ميدان البلدية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأقيمت مساء أمس الثلاثاء مراسم إيقاد شعلة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير بمشاركة مدير مديرية أمن مصراتة العميد محمد أحمد أبوبريدعة، وبحضور عدد من مسؤولي المديرية.

احتفالات مصراتة بالذكرى العاشرة لثورة فبراير. (الإنترنت)

احتفالات مصراتة بالذكرى العاشرة لثورة فبراير. (الإنترنت)

احتفالات مصراتة بالذكرى العاشرة لثورة فبراير. (الإنترنت)

احتفالات مصراتة بالذكرى العاشرة لثورة فبراير. (الإنترنت)

احتفالات مصراتة بالذكرى العاشرة لثورة فبراير. (الإنترنت)

احتفالات مصراتة بالذكرى العاشرة لثورة فبراير. (الإنترنت)

احتفالات مصراتة بالذكرى العاشرة لثورة فبراير. (الإنترنت)