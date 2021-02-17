المنفي ونائباه يجتمعون في طرابلس

محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي خلال اجتماع في طرابلس، 17 فبراير 2021. (مكتب المنفي الإعلامي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل الحوار السياسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع نائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني آليات تنفيذ ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي المقرر تنظيمه بحلول 24 ديسمبر المقبل.



وخلال اللقاء، الذي عُقد في طرابلس وحضره الكوني عبر الاتصال عن بعد، قدم المنفي ونائباه التهاني لمناسبة الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير، التي تزامنت مع «اتفاق الليبيين على إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات، والمضي قدمًا نحو الاستحقاق الانتخابي»، حسب بيان صادر عن مكتب المنفي الإعلامي.



وتطرق الاجتماع إلى «ضرورة حث رئيس الحكومة على تشكيل حكومته في المدة المحددة وفق ما جاء في مخرجات الحوار السياسي الليبي»، إضافة إلى دعوة رئيس المفوضية العليا للانتخابات الأسبوع المقبل من أجل التشاور «لضمان توفير أفضل الظروف للانتخابات القادمة حتى تقام في الوقت المحدد لها».

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وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول كذلك «عددًا من الملفات المهمة»، علاوة على التأكيد على «التواصل مع الجميع، لتكون هذه المرحلة بوابة العبور الحقيقية نحو مستقبل أفضل لكل الليبيين».



ووصل المنفي إلى العاصمة طرابلس أمس الثلاثاء، في زيارة هي الأولى له بعد اختياره رئيسا للمجلس الرئاسي في الملتقى السياسي الليبي في جنيف في الخامس من فبراير الجاري.

وتأتي زيارة المنفي إلى طرابلس بعد زيارة إلى المنطقة الشرقية استمرت ستة أيام، بدأها الخميس بزيارة مدينة بنغازي، وشملت مدينتي طبرق والبيضاء، حيث أجرى لقاءات مع القائد العام للقيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كما التقى عددًا من أعضاء مجلس النواب وشيوخ القبائل.