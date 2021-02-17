السفير الأميركي يناقش مع حقوقيين ليبيين الأمور المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 04:36 مساء
لقاء السفير الأميركي الافتراضي مع الحقوقيين الليبيين. (سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا)

ناقش سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في لقاء افتراضي مع قادة منظمات المجتمع المدني ودعاة حقوق الإنسان من ليبيا يوم 9 فبراير الجاري الأمور المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في ليبيا، بمشاركة المدافعة الأميركية عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة المشهورة عالميًا، جويس بندر.

وقالت السفارة الأميركية في ليبيا إن السفير نورلاند، هنأ خلال اللقاء المشاركين الليبيين على التقدم المحرز نحو تشكيل حكومة انتقالية موحدة وخطط تنظيم الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، معتبرا أن الحملة الانتخابية ستكون فرصة للمرشحين لتحديد برامجهم، بما في ذلك القضايا ذات الأهمية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت السفارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، أن الممثلين الليبيين أكدوا ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الأشخاص ناقصي التمثيل، من المشاركة في العملية السياسية والوصول إلى مراكز الاقتراع.

كما شددوا على الحاجة إلى الوصول إلى فرص التعليم والعمل، والمصالحة الوطنية، وأهمية دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق الإمكانات السياسية والاقتصادية الكاملة لليبيا.

وذكرت السفارة أن هؤلاء الممثلين يواصلون الدفاع عن حقوق وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في ليبيا «بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية». مؤكدة أن كل الليبيين يستحقون أن يكون لهم رأي في تقرير مستقبل بلدهم.

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