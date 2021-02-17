«بلدي سبها»: 20 إصابة وحالة وفاة جراء حادث احتفالية ذكرى ثورة فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 04:22 مساء
الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سبها. (صفحة المجلس على فيسبوك)

أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سبها، اليوم الأربعاء، وقوع 20 إصابة بين خفيفة ومتوسطة وحرجة في «حادث احتفالية الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير»، مشيرًا إلى أن «التحقيقات حول الانفجار تتولاها الجهات المعنية من مديرية الأمن والهندسة العسكرية».

وأوضح في بيان، تحويل ثلاث حالات إلى طرابلس؛ بسبب النقص في العناصر الطبية المتخصصة، فيما تم إجراء عمليات جراحية لثلاث حالات داخل مركز سبها الطبي.

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وقال إن عددا من الحالات (لم يحددها) غادرت مركز سبها الطبي بعد تلقي الإسعافات، فيما بقيت حالات أخرى داخل أقسام العناية والجراحة العامة، وتوفي طفل إثر الانفجار.

وسقطت قذيفة يرجح أنها هاون، باتجاه المحتفلين في حي المنشية بمدينة سبها فجر الأربعاء، على ما أفاد شهود عيان «بوابة الوسط»، فيما أكد المجلس البلدي سبها وقوع انفجار بين المحتفلين في البلدية خلف ضحايا دون أن يشير إلى طبيعته أو مصدره.
 

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