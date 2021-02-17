«مكافحة الأمراض»: 312 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 867 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 01:29 مساء
فصل بلازما من دماء متعافى في أحد المعامل، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 312 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 867 مصابا، في حين توفي خمسة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتسلم المركز 2075 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 570 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 755 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 208 عينات، ومختبر المركز المرجعي زليتن 38 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 129 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 118 عينة.

وأرسلت إلى مختبر بلدية سوق الجمعة 30 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 135 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 40 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة عينتان، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 41 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينتان، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق ثماني عينات، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة عينتان، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 11 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 86 عينة.

وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 128 ألفا و348 حالة، منها 13 ألفا و561 نشطة، و112 ألفا و731 متعافى، ووفاة 2056 آخرين منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يعلن حربا مفتوحة على زعيم الجمهوريين
دولى
كريستيانو يقود يوفنتوس على أرض بلاده
رياضة عالمية
تأهل تاريخي لسيرينا في بطولة أستراليا للتنس
رياضة عالمية
رونالدو يعود إلى البرتغال مع يوفنتوس الطامح للمجد الأوروبي
رياضة عالمية
القبلاوي لقناة «الوسط»: محكمة إيطالية ترفض دعوى تعويض بـ7 ملايين دولار ضد الدولة...
ليبيا
4 انتصارات وتعادل وحيد في مباريات اليوم بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مخابز صنعاء تعود إلى العمل بالحطب مع تفاقم نقص الوقود
اقتصاد
المحكمة العليا السودانية تؤيد أحكاما بالإعدام بحق 29 ضابطا لقتل متظاهر
دولى
كاجمان لكوبيش: مستعدون لتسليم السلطة للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة ...
ليبيا
بالصور.. كرة جديدة في الدوري الإنجليزي بدءا من الجولة الـ25
رياضة عالمية
«استخبارات كوريا الجنوبية»: بيونغ يانغ «حاولت قرصنة» مختبرات فايزر
دولى
قبل منتدى صفاقس.. خطوات ليبية - تونسية لاستعادة حجم التبادل التجاري بين البلدين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فقدت 50 كيلوغراما من وزنها بخطوات بسيطة