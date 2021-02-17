«مكافحة الأمراض»: 312 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 867 حالة

فصل بلازما من دماء متعافى في أحد المعامل، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 312 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 867 مصابا، في حين توفي خمسة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتسلم المركز 2075 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 570 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 755 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 208 عينات، ومختبر المركز المرجعي زليتن 38 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 129 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 118 عينة.

وأرسلت إلى مختبر بلدية سوق الجمعة 30 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 135 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 40 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة عينتان، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 41 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينتان، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق ثماني عينات، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة عينتان، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 11 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 86 عينة.

وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 128 ألفا و348 حالة، منها 13 ألفا و561 نشطة، و112 ألفا و731 متعافى، ووفاة 2056 آخرين منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.